Rottura totale in Serie A | il bomber finisce fuori rosa!

(Di martedì 5 marzo 2024) Pugno duro della Salernitana. La presa di posizione del presidente granata, Danilo Iervolino, è stata chiara. È destinata a chiudersi con il più triste degli epiloghi l’avventura con la maglia della Salernitana per Boulaye Dia. Dopo essersi rifiutato di entrare nel finale di gara contro l’Udinese, la società granata del presidente Danilo Iervolino ha preso una posizione chiara nei confronti dell’attaccante senegalese. La decisione è arrivata stamani, in seguito ad un consulto approfondito avvenuto nella giornata di ieri in casa Salernitana. Ieri, il patron Iervolino si è confrontato con i suoi collaboratori e con i legali del club, i professori Francesco Fimmanò e Rino Sica, per decidere che provvedimenti adottare all’indirizzo di Boulaye Dia. Il primo è stato mosso quest’oggi, annunciato tramite una nota ufficiale. Il calciatore senegalese non sarà a disposizione di Liverani per le ...

