Rossoblù pronti per la sfida con l' Inter | tutti a disposizione per continuare la corsa verso l' Europa

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo la vittoria di Bergamo e un giorno di meritato riposo, isi ritroveranno questa mattina a Casteldebole per iniziare la marcia di avvicinamento allacon l’, in programma sabato alle 18 al Dall’Ara.: i diffidati Saelemaekers e Calafiori hanno chiuso il match del Gewiss Stadium senza cartellini, al termine di un match finito senza problematiche fisiche da parte dei, molti dei quali nel giorno libero hanno fatto capolino tra Casteldebole e l’Isokinetic per massaggi defaticanti e per farsi trovare nella miglior condizione possibile alla ripresa per tentare l’ennesima impresa e proseguire lal’. Diffidato è pure Thiago Motta, che dovrà fare attenzione a non rimediare ...