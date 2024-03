Roma | sgomberata la ‘storica’ villa dei Casamonica | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 marzo 2024)la storicaappartenente al clannella periferiana della Tuscolana. Sul posto sta operando la Polizia di Stato. Lo sgombero nelladei– (ilcorrieredellacitta.com)E’ stata eseguita stamattina, martedì 5 marzo 2024, un’ordinanza di sgombero da parte della Polizia di Stato per una delle storiche ville appartenente al clan. L’immobile era già stato sottoposto a confisca nell’ambito della maxi operazione svoltasi nel febbraio 2022: si tratta dellasituata in Via Flavia Demetria, a ridosso della Tuscolana, ai confini del territorio con i Castellini. La maxi operazione del febbraio 2022 L’immobile di lusso era finito al centro del più ampio sequestro ai danni del clan ...