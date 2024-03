Roma | senza dimora con fragilità mentale | firmato accordo per interventi socio sanitari L’Ass | “Può essere una proposta per il Giubileo”

(Di martedì 5 marzo 2024) È stata sottoscritta oggi, presso il Salone del Commendatore, un’importante procedura operativa tra ASL1,Capitale – Assessorato e Dipartimento alle Politiche Sociali e alla Salute, MunicipioI Centro e Polizia diCapitale (1 Gruppo municipale Centro Storico – 1 Gruppo municipale Prati) per la gestione deglia favore delle personeo con fragilità mentale e psicopatologica presenti nel territorio del Primo Municipio.conper, grazie alla costituzione di un’equipe multidisciplinare coinvolgerà i diversi servizi di riferimento Nello specifico si ...

Immergersi nella natura sì, ma con tuti i comfort del lusso, si può. Mettiamo da parte tende da campeggio e fornelletti a gas, in tutti gli angoli del mondo ... (iodonna)

L’invito a leggere libri inizia sin da piccolissimi. Quanti genitori, non appena i propri figli hanno iniziato a conoscere l’alfabeto, e forse anche prima, ... (ilcorrieredellacitta)

Uno dei mali endemici del Bel Paese è senz'altro quello legato ai trasporti ma non solo quelli pubblici, anche quelli privati fanno acqua da tutte le parti, ... (ilgiornaleditalia)

In pochi conoscono la verità sulle sei abitazioni di Fiorello che si estendono da Milano a Roma . Sono di un lusso assoluto: le caratteristiche. Ogni mattina ... (cityrumors)

Coca-Cola con Special Olympics per i XXXV Giochi Nazionali Invernali: Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Coca-Cola affianca Special Olympics ... che coinvolgono nel complesso oltre 500 Atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da ogni parte d’Italia, affiancati da ...sport.tiscali

Roma-Brighton: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni: Roma pronta ad affidarsi al tridente Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Emergenza sulla corsia di destra: senza Kristensen e Karsdorp pronto dal 1' Celik. Gli inglesi col 3-4-2-1.ilmessaggero

Roma, case popolari occupate abusivamente e furto di acqua e corrente: sgomberi e denunce: I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno anche denunciato due donne per occupazione abusiva di immobile, poiché sorprese ad abitare in appartamenti senza averne titolo: per loro è ...ilcorrieredellacitta