Roma | lesione per Kristensen Karsdorp ancora a parte

L'allenatore della, Daniele De Rossi perde Rasmus. L'esterno danese, costretto ad uscire anzitempo nel match contro il Monza, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unaalla coscia sinistra. Un guaio che incide poco sulla prossima sfida di Europa League col Brighton, visto che l'ex Leeds non è in lista Uefa. Ben più problematica in ottica europea è la situazione di Rick, che anche quest'oggi non si è allenato con la squadra. Per questo sulla fascia destra giovedì sera dovrebbe giocare Zeki Celik, anche se non si esclude un utilizzo di uno tra Angelino e Spinazzola sulla corsia opposta. Mercoledì 6 marzo alle 13, alla vigilia del match col Brighton, presso la sala stampa del "Fulvio Bernardini", si terrà la conferenza stampa di De Rossi con Gianluca Mancini.