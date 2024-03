Roma Capitale ed Atac lanciano un bit contro la violenza sulle donne Gualtieri | “Sempre in prima linea su prevenzione e contrasto” 

(Di martedì 5 marzo 2024) Dalla prossima settimana,edlanceranno l’iniziativa “Portiamo laal Capo” a sostegno della lottala. “L’iniziativa di, per sensibilizzare e promuovere il numero antie stalking è un altro tassello della fondamentale politica die contrasto all’odioso fenomeno dellafisica e psicologicaè e saràinper la lottalacon ...

colpo al mercato del crack a Roma : Carabinieri mettono in piedi un’operazione tra il Centro Storico e il Quarticciolo. Carabinieri sequestrano del crack a ... (ilcorrieredellacitta)

Cronache Cittadine Roma – Nella sede di Palazzo Valentini è stata presentata la campagna di sensibilizzazione per l’anno 2024 , relativa alla ... (cronachecittadine)

Rimini si candida a Capitale della cultura 2026: tutta la Romagna l’appoggia: Oltre alla spiaggia ci sono una città e un territorio che vogliono acquisire l’ambito titolo. Ieri si è tenuta l’audizione della delegazione riminese davanti alla commissione ministeriale ...ilrestodelcarlino

Zaia presenta candidatura Treviso a Capitale della Cultura: Vogliamo far fare bella figura al Paese: (Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 "Noi sappiamo che portiamo qui in dote una città di 86.000 abitanti che vive di turismo culturale e ci sentiamo la responsabilità di far fare bella figura al Paese" ...quotidiano

Nasce Authentica, terzo gruppo a Capitale privato italiano ristorazione collettiva: (Adnkronos) – E’ stato presentato questo pomeriggio a Terni il progetto industriale e il piano strategico per i prossimi anni di Authentica, terzo player a Capitale interamente italiano attivo nel seg ...padovanews