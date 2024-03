Roma-Brighton | arbitra il francese Letexier | il precedente con lo Slavia Praga

Altra sconfitta in trasferta per il Brighton , prossimo avversario della Roma in Europa League. Tre giorni dopo l'eliminazione dalla FA Cup... (calciomercato)

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Ostacolo duro per i giallorossi, sulla cui strada troveranno la squadra allenata ... (sport.periodicodaily)

Roma - Brighton in Europa League sarà un confronto appassionante, Sacchi ha parlato della sfida tra De Rossi e De Zerbi Roma - Brighton in Europa League sarà un ... (calcionews24)

Le due gare sono in programma giovedì NYON (SVIZZERA) - Fischietto francese giovedì all'Olimpico per Roma-Brighton , andata degli ottavi di Europa League (ore ... (ilgiornaleditalia)

Roma-Brighton, l'Uefa ha scelto l'arbitro per gli ottavi di Europa League: A dirigere l'atteso confronto tra la Roma e il Brighton, valido per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, sarà il francese Francois Letexier. A completare la squadra arbitrale ...corrieredellosport

Coppe Europee: l’Allianz Arena risplende per il match di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, con il segno 1 quotato a 1.28: Vicine sono le quote di Over 2,5 e Under 2,5, attestate rispettivamente a 2.02 e 1.70. All’Olimpico si giocherà Roma – Brighton, i cui pronostici vedono la squadra capitolina vittoriosa: l’1, infatti, ...pressgiochi

Rischio minimo, divertimento massimo: la tripla europea con rimborso completo: La tripla Goal/No Goal nella tre giorni europea, vede Sisal e Bet365 offrire il Goal di Sociedad-PSG e il No Goal di City – Copenaghen e di Roma - Brighton a 6,01. Leggermente inferiore la quota ...corrieredellosport