Roccacorga Sorpreso con più di tre chili di hashish | 20enne finisce in manette

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 5 marzo 2024)– Nel pomeriggio del 4 marzo a Roccagorga (LT), i Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con militari della stazione di Sonnino (LT), hanno tratto in arresto, nella flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“, unresidente a Roccagorga (LT). L’uomo, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso L'articolo Temporeale Quotidiano.