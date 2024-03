Roberta Bruzzone choc | la denuncia attorno alla strage di Altavilla Milicia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024)nel team di difesa di Giovanni Barreca. Ha suscitato grande clamore ladi: il muratore ha confessato ai carabinieri di aver ucciso, con l’aiuto di una coppia, la moglie Antonella Salomone e i figli Kevin ed Emmanuel. Già il legale dell’uomo, Giancarlo Barracato, ha fatto trapelare qualcosa sulla strategia difensiva. Barreca sostiene di aver torturato e ucciso i familiari per liberarli dal demonio. Ma parla di “plagio da parte della coppia”, Sabrina Fina e Massimo Carandente: “Era come imbambolato – afferma il suo avvocato – cominciano a riaffiorare in lui tante scene che lo portano a scagliarsi contro Massimo Carandente e Sabrina Fina”. Ora si è venuto a sapere che la nota criminiloga Robera, presente in tante trasmissioni tv come “Ore 14“, farà parte della ...