Rizzoli | nuove tecnologie | imprenditore dona una Tac rivoluzionaria da un milione di euro

(Di martedì 5 marzo 2024) Bologna, 5 marzo 2024 – Una sofisticata Tac intraoperatoria del valore di oltre undita da unemiliano al. Si tratta di un sistema di diagnostica per immagini che sarà utilizzato direttamente in sala operatoria, abbinato a un sistema di chirurgia computer assistita che consente di fotografare la situazione in tempo reale e, limitando l’esposizione ai raggi X per i chirurghi e il paziente, permette di realizzare una vasta gamma di procedure complesse ottimizzando i risultati clinici per la sua estrema precisione. BOLOGNA CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONEAPPARECCHIATURE DIAGNOSTICE ISTITUTO ORTOPEDICOSarà utilizzato soprattutto negli interventi connessi alla chirurgia vertebrale diretta dal professor Alessandro ...