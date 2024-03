Rivoluzione Phygital | Così Naoi e Gregorio Martinelli Da Silva Reinventano la Fidelizzazione Clienti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 5 marzo 2024), guidata daDa, ridefinisce il rapporto tra brand ee apre le porte all’era. Milano, 5 Marzo 2024. In un mondo sempre più connesso e competitivo laavrà un ruolo sempre più determinante per il futuro delladei client i, settore in cui, sotto la