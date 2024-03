Rita Trevisan scomparsa da un mese | la paura del figlio | “Qualcuno l’ha portata via” E spunta un video misterioso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Baranzate (Milano), 5 marzo 2024 – "Ieri, 4 marzo, è stato il suo compleanno, ha compiuto 86 anni, ma chissà dov'è ora. I carabinieri ci dicono che stanno facendo le indagini, ma non ci danno molte informazioni e siamo sempre più preoccupati per la mamma. Io non credo all'ipotesi dello smarrimento, piuttosto credo che sia stata sequestrata, anche se non so per quale motivo, considerato che non siamo una famiglia benestante". E' convinto che sia ancora viva, Roberto Zara,di, pensionata di Baranzate, della quale si sono perse le tracce da domenica 4 febbraio. Nominato un legale Le indagini IlIl mistero Nominato un legale Ad undalla, mentre continuano le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Rho, la famiglia ...