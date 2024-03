Risultati | marcatori e classifiche dalla Promozione alla Seconda Il Fratta Terme frena In Prima derby con 6 gol a Predappio

(Di martedì 5 marzo 2024) Eccodelle forlivesiin giù. Inil, ora terzo, ha pareggiato in trasferta. InCategoria buon pari esterno del Santa Sofia. Inda segnalare i 4 gol del 42enne Daniele Valbonesi, punta del Real Cava.(26ª giornata): Verucchio-0-0, Cotignola-Forlimpopoli 1-0 (Minguzzi), Cattolica-Civitella 4-1 (2 F. Cuomo, A. Cuomo, Pasolini; Fazzini). Classifica: Sampierana 56; Faenza 50;, Cattolica 49; Pietro in Vincoli 46; Forlimpopoli, Classe, Bakia Cesenatico 39; Bellariva 37; Del Duca 35; Misano 34; ...

In B l’Audax perde lo scontro diretto contro il Grifoni. Lo Jesi batte il Montemarciano in C1 e resta a -3 dalla vetta. Nel girone A di C2 prosegue il duello ... (vallesina.tv)

Ci aspettano finali di stagione al cardiopalma: in B l’Audax torna alla vittoria e resta in scia al primo posto; in C1 lo Jesi aggancia la Nuova Juventina; in ... (vallesina.tv)

Rugby serie C. ErLux, ottima ripresa ma con Carpi non basta: Il Rugby Forlì perde contro Carpi 19-28, tornando al penultimo posto. Partita solida per Carpi, con l'esordio di Gascon come mediano d'apertura per Forlì. Coach Savini critica gli errori della prima f ...msn

Dalla partita della Primavera buone notizie. Il ritorno di Castrovilli. Un’ora incoraggiante: Con qualche chilo in meno, a marce ancora ridotte, ma il ritorno in campo di Gaetano Castrovilli a 276 giorni dall’ultima gara ufficiale con la Fiorentina promette davvero bene. Il classe ’97, operato ...msn

27^ di Serie A: tutti i Risultati, i tabellini e le pagelle: marcatori: 38' Pellegrini (R), 42' Lukaku (R), 18' st Dybala (R), 37' st rig. Paredes (R), 42' st Andrea Carboni (M) MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì ...tuttomercatoweb