Rinnovo Kvaratskhelia | la svolta potrebbe arrivare in estate

La Gazzetta dello Sport – Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia , ma il rinnovo non è urgente L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione ... (forzazzurri)

Kvicha Kvaratskhelia , attaccante del Napoli , dovrebbe rinnovare col club azzurro a breve aumentando il proprio ingaggio Kvicha Kvaratskhelia è torna to a ... (calcionews24)

Il Napoli sorride a metà anche con Francesco Calzona in panchina e no, il pareggio rimediato in rimonta contro il Barcellona nell'andata... (calciomercato)