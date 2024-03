Rinasce la Venere degli stracci di Napoli | tutto pronto per l’inaugurazione della nuova scultura

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 –una. E oggi è stato l’artista e suo autore Michelangelo Pistoletto a effettuare un sopralluogo in Piazza Municipio per controllare la conclusione dell’allestimentosua “” opera che sarà inaugurata domani. Una seconda versione, la “”, che sostituisce e riprende il postoprima-installazione realizzata da Pistoletto e donata al Comune per la grande piazza partenopea che all’inizio dello scorso luglio è stata distrutta da un incendio. Un rogo al seguito del quale lo scultore piemontese ha annunciato che avrebbe rifatto ...

