Rimini | Gigli volta pagina | Riscattiamoci subito

(Di martedì 5 marzo 2024) "Avremmo potuto riaprire prima la partita". Inevitabile non ripensarci. È lì che punta Nicolòmettendo a fuoco la sconfitta di domenica scorsa in casa della Lucchese. "Il risultato è negativo – dice il difensore romano – Dopo il secondo gol, arrivato per un nostro errore, non ci abbiamo più creduto come avremmo dovuto fare dall’inizio. Ed è proprio per questo che il rammarico più grande è averla rimessa in carreggiata troppo tardi". In effetti il gol di Morra che ha riavvicinato ilai toscani è arrivato a una manciata di secondi dal novantesimo. E pensare che anche prima, molto prima, i biancorossi le occasioni per rimettersi in corsa le avevano avute. "Siamo riusciti a creare tanto anche in una giornata difficile – dice– Ed è per questo che dispiace non aver iniziato a crederci un po’ prima". È chiaro, però, che ...