Rilascio e rinnovo passaporto | i dati e la novità del progetto Polis

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 5 marzo 2024) Come fare o rinnovare il. Dove ci vuole di meno, procedura e ladell’11 marzo Se hai bisogno di richiedere o rinnovare il, potresti trovarti di fronte a un’impresa, soprattutto considerando le sfide aggiuntive che la pandemia ha portato (anche dopo la conclusione della stessa). Molte questure abilitate richiedono mesi di attesa solo per prenotare un appuntamento. Questo è stato causa di stress per molti cittadini italiani, portando all’annullamento di numerosi viaggi e a danni economici significativi. Una differenza notevole, da città a città, perSecondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, alcune città, come Bari e Cosenza, hanno tempi di attesa particolarmente lunghi. Anche a Torino, nonostante siano disponibili 500 ...