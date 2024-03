Rigore Inter-Genoa | il Var sbaglia immagine | quando l’incompetenza supera le teorie del complotto

(Di martedì 5 marzo 2024) Un weekend di Serie A ricco di polemiche, dal venerdì al lunedì. Si è partiti con l’anticipo di Lazio-Milan e la figuraccia di Di Bello che, sospeso in Serie A per i gravi errori, sarà protagonista (incredibilmente) in Champions League. Nella speranza che le polemiche si affievolissero con il passare dei giorni, è arrivato il posticipo del lunedì,a gettare una tanica di benzina sul fuoco.: il fallo di Frendrup su Barella non esiste L’episodio al centro della nuova polemica è quello delconcesso all’nel primo tempo. Barella entra in area e va alla conclusione, Frendrup si oppone in scivolata, il tiro finisce fuori, nel movimento i due si scontrano e l’arbitro dà. Richiamato al Var, riguarda le immagini e lo conferma. “Non ...

Gilardino non sbotta né attacca il direttore di gara in diretta tv. Però quell'immagine gli ronza in testa, gli lascia un groppo in gola e la convinzione di ... (fanpage)

L’Inter supera il Genoa 2-1 e vola a +15 sulla Juventus: Inter Genoa 2-1. Nonostante un pò di sofferenza in più del ... ma finisce col travolgere il centrocampista avversario inducendo l’arbitro a fischiare il Rigore. In sala Var però non sono convinti e ...metronews

Chirico: "Ricordiamo il contatto Osimhen-Acerbi: lì non c'era nulla": Osimhen è stato scaltro e Irrati - per non avere problemi - ha dato Rigore. Ricordiamo Napoli-Inter, il contatto Osimhen-Acerbi: lì il Var non ha dato calcio di Rigore, lì non c'era nulla Beh, qui ...areanapoli

Inter-Genoa 2-1: gol di Asslani e Sanchez, Inzaghi vola a più 15. Cronaca e tabellino: Quattro minuti dopo, la squadra di Simone Inzaghi usufruisce anche di un calcio di Rigore. Palla di Lautaro che taglia la difesa a metà e mette Barella davanti al portiere. Il centrocampista ...tag24

Pavanello: "Rigore dato all'Inter molto bello. Molto meno le contorsioni di Barella": "D'accordo, il Rigore dato all'Inter stasera è molto bello. Ma lo è infinitamente meno delle contorsioni di Barella, che ogni volta mi fa temere che gli sia stata ...tuttojuve

Inter-Genoa 2-1, gol e highlights della partita di Serie A: L'Inter si porta in vantaggio nel primo tempo al 31' con la rete di Asllani e poi consolida grazie al Rigore battuto da Sanchez pochi minuti dopo, per fallo di Frendrup su Barella. L'unico momento ...tg24.sky