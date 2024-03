Rifiuti | Novoli si appella ad Alia | “Non riusciamo a buttare la carta da giorni Contenitori stracolmi”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024 – Impossibile gettare la. Dagli abitanti di via Villa Demidoff e via San Donato, a, stanno ammonticchiando lanelle proprie abitazioni. Si tratta di un isolato estremamente popolato, dove basta poco per riempire i vari bidoni. “Sono almeno cinqueche non riesco a disfarmi della”, dice un cittadino. Tutti i bidoni gialli sono stra-carichi e rimasti aperti per la mole di spazzatura accumulata. I cittadini scuotono la testa: “Non solo da quando hanno installato le chiavette siamo sommersi dal sudicio. Ora, evidentemente, ci sono anche problemi nella raccolta”. Così, i residenti più volenterosi prendono i sacchetti, fanno un pezzo di strada in più e vanno a gettare lalà dove ...