Ricordiamo Pier Paolo Pasolini con cinque dei suoi film in streaming: Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini. Find al suo esordio come regista ... Eccovi dunque cinque film in streaming da lui diretti che servono per ricordare, per chi l'avesse ...comingsoon

“Pier Paolo Pasolini 100 anni del tuo profumo”, la poesia omaggio a Pasolini: Maria Laura Chiaretti ricorda il celebre intellettuale in occasione del 102° anniversario della nascita dedicandogli la poesia "Pier Paolo Pasolini 100 anni del tuo profumo" ...libreriamo

“Alba” di Pier Paolo Pasolini, una struggente riflessione sul tempo e la speranza: Vengono in mente i famosi versi del Profeta di Khalil Gibran che ci ricordano che “per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte”. Fugace, come il primo raggio di sole che illumina il mondo.libreriamo

Non si può mai stare tranquilli autobiografia di Pier Luigi Pizzi, impaziente e curioso protagonista del teatro del Novecento e oltre: Questa volta Pier Luigi Pizzi ha voluto mettere in scena la sua vita ... Settant’anni di carriera e novantaquattro di vita il prossimo 15 giugno, Pizzi ricorda la sua esistenza leggendaria fin dal ...agoravox