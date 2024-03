Ricordate Aida Nizar? L’ex gieffina si scatena sulle note di Sinceramente e annuncia il suo ritorno in Italia

(Di martedì 5 marzo 2024) Sui socialpubblica un video in cui cantadi Annalisa a squarciagola eilinL'articolo proviene da Novella 2000.

Jonas Kaufmann torna in Arena per “Tosca”: Sarà una data speciale quella di venerdì 30 agosto, quando sull’immenso palcoscenico dell’Arena di Verona andrà in scena Tosca con un cast ...daily.veronanetwork

In ricordo di Manuele: la donazione della famiglia per il giovane scomparso prematuramente: Raccolta fondi di oltre 2mila euro da parte della famiglia di Manuele, 42enne morto dopo anni di lotta contro una patologia ai reni ...bolognatoday

Il foggiano Conte rivendica la vittoria in Sardegna: "Il campo giusto". Furore: "Mi ricorda elezione di Episcopo": Alessandra Todde nuovo presidente della Regione Sardegna. Esulta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. L'europarlamentare Mario Furore fa un paragone con la vittoria di Maria Aida Episcopo a Foggia ...foggiatoday