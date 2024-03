Riccardo Polizzy Carbonelli | chi è la moglie Marina Lorenzi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 marzo 2024)è ladi, uno dei volti storici della soap opera napoletana Un Posto al Sole, è una nota attricehanno iniziato a frequentarsi come una coppia a partire dal 2002, ma già si conoscevano da anni: lavorando ad uno spettacolo su Pirandello sbocciò l’amore. I due si sono sposati dopo quattro anni di relazione: il loro matrimonio è stato celebrato il 13 aprile del 2006. La coppia di attori è alquanto riservata: non fa parlare molto di sé dal momento che si tiene lontana dal gossip e dalla mondanità. I due non hanno figli insieme né nati da precedenti relazioni....