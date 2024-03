Riassunto | Nuovi dati dal crescente portafoglio dermatologico di Incyte verranno presentati al Congresso Annuale 2024 dell’American Academy of Dermatology AAD

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 5 marzo 2024) Due abstract dell’ultima ora sono stati accettati per la presentazione orale, compresi studi randomizzati di valutazione della crema a base di ruxolitinib (Opzelura®) nella idrosadenite suppurativa e di povorcitinib (INCB54707) nella prurigo nodularis L’evento per analisti e investitori per parlare delle presentazioni deifondamentali è previsto per l’11 marzoalle ore 9:00 PT / 12:00 ET WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–(Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato la presentazione di diversi abstract contenentiprovenienti dal suoal prossimoof(AAD), che si terrà a San Diego dall’8 al ...