Restyling stadio Franchi | la svolta | “Confermati i 55 milioni di euro chiesti al governo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024 – Laè arrivata. La quota di 55diche era stata definanziata per ildelloArtemiodi Firenze è stata confermata. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella a margine di una conferenza stampa in giunta. "C’è una straordinaria novità – ha detto il primo cittadino –, direi clamorosa. Abbiamo visionato il dl 19/2024 riguardanti le nuove norme relative al Pnrr e nell'allegato 3 legato ai fondi delle Città Metropolitane è confermata la quota di 55diche era stata definanziata in precedenza nel contributo complessivo che riguarda la Città Metropolitana di Firenze". "Nella tabella - spiega Nardella - ci sono 157di, comprensiva ...