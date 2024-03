Restyling Franchi | Nardella | “Confermati i 55 milioni precedentemente definanziati”

(Di martedì 5 marzo 2024) “C’è una straordinaria novità, direi clamorosa. Abbiamo visionato il decreto legge 19/2024 riguardante le nuove norme del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell’allegato tre che riguarda i fondi legati alle Città metropolitane è confermata la quota di 55di euro che era stata definanziata in precedenza nel contributo complessivo che riguarda la Città metropolitana. Nella tabella infatti ci sono 157di euro, quindi comprensivi anche dei 55di euro che noi avevamo chiesto al governo”. Ad annunciarlo, senza nascondere un filo di sorpresa, è il sindaco Dario, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze. “Sono davvero felice perché non abbiamo mai perso la fiducia”, ha aggiunto il primo cittadino che poi si sofferma sui prossimi passi: “Nei prossimi giorni mi ...

Il futuro del Franchi, Marcheschi tira il freno: “Il governo non darà altri 55 milioni di euro”: Il senatore FdI sul Restyling: "Fatto il nostro dovere con mesi di lavoro. Ma non possiamo finanziare uno stadio con soldi pubblici. I fondi per Euro ’32 Non dipenderà certo dall’esecutivo" ...lanazione