Restyling dell’area mercato Nuove ’casette’ per turisti Luci led dentro al tribunale

(Di martedì 5 marzo 2024) Impulso alla promozione del territorio e al sostegno delle piccole e medie imprese che operano nella produzione e la commercializzazione dei prodotti locali. Un obiettivo del bando regionale per valorizzare i luoghi del commercio che ha visto due progetti presentati dal Comune di Pontremoli guadagnare il quarto posto della graduatoria e anche circa 170mila euro di finanziamenti per creare nuovi scenari di socialità urbana. Gli interventi vanno a incidere sul perimetro del centro commerciale naturale, riqualificando l’androne del Palazzo delgià in uso per la Fiera del Libro e altri eventi. Per quanto riguarda la prima iniziativa il progetto prevede la realizzazione di strutture box facilmente smontabili di diverse dimensioni, completati da pannelli riproducenti immagini dell’ambiente urbano locale, da assegnare alle attività imprenditoriali per eventi o ...