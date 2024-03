(Di martedì 5 marzo 2024) Pronto il piano: gli hdv dovranno ridurre ledi Co2 del 90% entro il 2040 Dopo la proposta della Commissione,Ue eUe hanno raggiunto un accordo provvisorio per limitare leinquinanti dei. L’obiettivo è ridurre ulteriormente ledi CO2 nel settore dei trasporti su strada e introdurre

Restrizioni alle emissioni dei mezzi pesanti, ok di Consiglio e Parlamento Ue: In particolare, i veicoli pesanti sono responsabili di oltre il 25% delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto su strada nell’Ue. Gli standard sulle emissioni di Co2 per alcuni ...adnkronos

AMD incontra ostacoli nell’esportazione di chip IA per la Cina: Ciò ha portato a una serie di Restrizioni alle esportazioni, tra cui la limitazione della vendita di potenti chip di intelligenza artificiale alla Cina, una mossa che ha colpito grandi aziende come ...it.benzinga

Emergenza Haiti. Assalto alle carceri, evadono migliaia di criminali: lo stato sopraffatto dalle bande criminali: Sia l'Onu che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni su Barbecue, imponendogli divieti di spostamento ed embarghi alle sue attività economiche. Restrizioni, però, rivelatesi altamente inefficaci. Le ...huffingtonpost