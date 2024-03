Resident Alien | la recensione | residenti del terzo tipo

(Di martedì 5 marzo 2024) Ladi, la comedy sci-fi con Alan Tudyk: grazie a Netflix, tutti possono (ri)scoprire la serie in cui un'invasionea si trasforma in un'opportunità di... residenza. Chi è fuorisede sa che è come vivere in un limbo, soprattutto se dopo gli studi si continua a lavorare in un'altra città. È come se si fosse eternamente divisi tra due abitazioni, senza sapere bene quale chiamare e sentire più propriamente "casa". È così che si deve sentire il protagonista di, la sci-fi comedy creata da Chris Sheridan adattando il fumetto omonimo di Peter Hogan e Steve Parkhouse, arrivata negli Usa alla terza stagione e che in Italia, dopo una prima messa in onda su Rai4 nelle sue serate dedicate alla fantascienza, ora è disponibile su Netflix …

