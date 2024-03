Renato Zero | video intervista Autoritratto live | «Ho scelto l’essenziale | brani profondi e messaggi incisivi»

(Di martedì 5 marzo 2024) La, che ha debuttato a Firenze con i suoi concerti-evento di, dall’amore per il capoluogo toscano alla scelta di una scaletta essenziale fatta diconVi presentiamo la, che ha debuttato a Firenze con i suoi concerti-evento di, dall’amore per il capoluogo toscano alla scelta di una scaletta essenziale fatta dicon, fino al suo vasto repertorio e la difficoltà di scegliere cosa portare sul palco. Leggi qui la scaletta deidi ...

Ascolta " Renato Zero , Autoritratto live " su Spreaker.Fermarsi non si è fermato mai, la sua vita è un tour da un palcoscenico all’altro; un tour iniziato, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Fermarsi non si è fermato mai, la sua vita è un tour da un palcoscenico all’altro; un tour iniziato, racconta, quando aveva 13 anni, ed è in ... (seriea24)

Al via da Firenze Autoritratto – I concerti evento, tour di Renato Zero in scena con oltre tre ore di show per oltre trenta brani in scaletta. Prodotta da ... (funweek)

Renato Zero: la super partenza di “Autoritratto - I Concerti Evento”: Oltre 30 brani, in scaletta, tra grandi classici e perle rare, e più di tre ore di show, inframezzate da video, visual, e un medley dance, per far ballare il pubblico, di un Nelson Mandela Forum, grem ...fai.informazione

Renato Zero “Autoritratto” partito il tour e altri due nuovi concerti a Bari e Napoli [Info, scaletta e biglietti]: E' partito sabato scorso da Firenze il tour “AUTORITRATTO - I CONCERTI-EVENTO”, la nuova avventura live di Renato Zero.newsic

‘Vecchia’, Adriana Poli Bortone offesa sui social bacchetta la Sinistra: Adriana Poli Bortone, vittima sui social, in questi giorni, di ripetute offese a causa della sua carta di identità.leccenews24

La scaletta delle canzoni di Renato Zero a Firenze, concerto 5 marzo 2024: Terzo appuntamento martedì 5 marzo 2024 con Renato Zero in concerto al Mandela Forum a Firenze. Continua il tour del cantautore romano che ha annunciato, mesi fa, date a Firenze e Roma per i suoi live ...soundsblog

Concerto Renato Zero 2024 Roma: date, biglietti, prezzi, scaletta: Si avvicina sempre di più il concerto di Renato Zero a Roma previsto per marzo 2024. Dopo aver pubblicato “Autoritratto”, il suo album di inediti numero 33, l’artista originario di Roma torna infatti ...tag24