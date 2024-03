Regione Puglia-medici di famiglia | protocollo d’intesa per il potenziamento della medicina territoriale Sociale | presentato il programma per favorire l' accesso alle università pugliesi delle persone sorde Bari | nuovo centro screening con mammografo digitale

(Di martedì 5 marzo 2024) Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla: L’assessore alla Sanità, Rocco Palese e il direttore del DipartimentoSalute hanno firmato con i sindacati rappresentativina generale (Fimmg, Snami, Smi) unper ilna. Ilarriva anche dopo la gestione sul territorio regionale dei recenti piani emergenziali e individua i percorsi e le competenze di chi è direttamente coinvolto. “L’accordo – spiega l’assessore Palese – arriva dopo un anno e mezzo di lavoro comune. Posso esprimere grande soddisfazione perché fissiamo regole certe per il futuro e ampliamo orari e servizi per i pazienti che ...

Sicurezza in agricoltura: Foggia, progetto Cia-Inail per la tutela di donne ed immigrati Oggi presentazione: Dopo l’esordio a Bari lo scorso 6 febbraio, con la presentazione ufficiale, tornano gli incontri del progetto “SICU.RA. – Cultura di innovazione per la SICUrezza sul lavoro in agricoltuRA”, iniziativa ...noinotizie

Voli, il territorio insiste. «Ora vogliamo la qualità: basta partenze all’alba»: Da qui, la richiesta di un tavolo in Regione con il presidente Michele Emiliano, l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, i presidenti delle tre Province, il presidente di Aeroporti di Puglia ...quotidianodipuglia

Firmato in Regione l'accordo con i medici di medicina generale: L'intesa tra la Regione Puglia e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei Medici di Medicina Generale nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale – Acn, in coerenza con le ...andriaviva

Meteo Mare Marina di Lesina - Previsioni marine per i prossimi giorni: - selezionare Regione - Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Molise Puglia Sardegna Sicilia Toscana Veneto ...ilmeteo

Olearia Lametina Vescio: “Delicato e ideale per l’uso in cucina, così portiamo l’olio della Carolea sulle tavole degli italiani”: Lamezia Terme, 4 marzo 2024. La Calabria è la seconda Regione italiana per produzione di olio d’oliva, subito dopo la Puglia. All’interno del territorio spicca un’area in particolare: l’istmo di ...padovanews