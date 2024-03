Regionali Abruzzo | Meloni sul palco con Salvini e Tajani | “A sinistra si vergognano di essere alleati”

Ultime notizie Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 5 MARZO) Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come ... (termometropolitico)

Regionali Abruzzo , Giorgia Meloni scende in campo , mentre si attende il conteggio finale delle schede in Sardegna Si è concluso ieri, 4 marzo, in Sardegna lo ... (361magazine)

Una campagna all’ultimo sangue quella per conquistare la presidenza dell’ Abruzzo e per dimostrare a sinistra che la vittoria in Sardegna non è stato un colpo ... (ildifforme)

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: Regionali , dossieraggio e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Le elezioni in ... (notizie)

Abruzzo: agricoltori a Pescara, 'regaliamo trattore a Meloni': è presente in Piazza Salotto a Pescara per il comizio di Giorgia Meloni e del centrodestra per le Regionali in Abruzzo. "Insieme ad altri agricoltori provenienti da diverse regioni, abbiamo ...lagazzettadelmezzogiorno

Frattale (Ance),scippo Pescara su sede Confindustria Abruzzo: in relazione al trasferimento della sede legale di Confindustria Abruzzo sulla costa. "A questi allarmi - ha detto ancora - ha fatto seguito l'unanime condanna della politica per un atto che umilia un ...ansa

Abruzzo, SALVINI: MI DIVERTE PD, NON HA MAI FATTO NIENTE E CRITICA CHI FA: Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, in Abruzzo al comizio finale del centrodestra in vista delle Regionali di domenica. (Sis) ... (© 9Colonne - citare la fonte...) Accedi ...9colonne