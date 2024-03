Regionali Abruzzo | Meloni | “Spero in Marsilio primo presidente rieletto”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Dal palco di Pescara Giorgiainterviene per sostenere la ricandidatura di Marcoalla guida dell'. "Cinque anni Marco ha fatto un'impresa, essere ildi regione di FdI – ha detto ladel Consiglio e leader di Fratelli d'Italia -. Oggi mi piacerebbe che facesse un'altra impresa, essere ilnella storia dell'a essere riconfermato per un secondo mandato". "Noi stiamo affrontando un contesto non facile, ma lo facciamo con risultati che ci incoraggiano ad andare avanti e che sono anche figli della nostra compattezza". "Voi non potete immaginare quanto per me sia importante, in una vita fatta tutta di problemi da risolvere e ...