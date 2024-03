(Di martedì 5 marzo 2024) La premier sul palco con i leader della coalizione. Obiettivo dimenticare la Sardegna e portare a casa la riconferma del presidente uscente Marsilio. Il coordinatore FdI Sigismondi: "In vantaggio nei sondaggi, vinciamo" L'imperativo è dimenticare la Sardegna, scacciare i fantasmi che aleggiano sulla coalizione di centrodestra dopo l'ultima tornata elettorale e portare a casa la

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: regionali , Dossieraggio e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Gli ... (notizie)

Dopo la Sardegna, ora è il turno delle elezioni regionali in Abruzzo 2024 : scopriamo chi sarà il nuovo governatore secondo i Sondaggi , chi sono i candidati e ... (ilgiornaleditalia)

Domenica 10 marzo i cittadini abruzzesi sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente della Regione. La competizione è tra Marco Marsilio, ... (notizie)

Meloni si fa il palco da sola. Letta la avvisa: “Rischiamo”: I timori per l’Abruzzo - Grande paura. 5 mila voti in bilico: Marsilio arranca, Gianni avverte e la premier aggiunge un comizio senza i vice ...ilfattoquotidiano

Regionali Abruzzo, Meloni in campo per la volata finale: oggi comizio a Pescara: L'imperativo è dimenticare la Sardegna, scacciare i fantasmi che aleggiano sulla coalizione di centrodestra dopo l'ultima tornata elettorale e portare a casa la riconferma del presidente uscente in ...adnkronos

Caos in Basilicata, Schlein vuole domare i ribelli dem: Mentre Elly Schlein è concentrata sulla sfida di domenica in Abruzzo, al Nazareno si mastica amaro sul dossier Basilicata. La direzione regionale del Pd di sabato sera è finita nella notte in una ...ilmanifesto

Tajani: «In Abruzzo si vince, la Sardegna un episodio. Schlein apre spazi per Forza Italia»: Oggi da leader di Forza Italia, per la chiusura della campagna elettorale insieme a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini, sarà in Abruzzo. Ministro Tajani, che cosa accadrà nel centrodestra e nel governo ...ilmessaggero

Regionali, D’ANDREA (M5S): BIANCHI FARSESCA, MARSILIO TRAGICO SU SANITÀ E TRASPORTI: SULMONA – “Con l’avvicinarsi del voto salgono di colpo anche le sparate farsesche dei candidati del Centrodestra abruzzese. L’oscar per la sezione “cabaret” va oggi alla portacolori della lista Marsil ...rete5.tv