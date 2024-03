Regia molto precisa | Ferragni intervistata da Fazio | cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) Dalla colonna sonora al fazzoletto portato per i momenti di commozione, fino agli errori grammaticali nell'esprimersi: nello studio di Che Tempo Che Fa sul Nove è "tornata in azione la solita Chiarache conosciamo, una professionista che fa molta attenzione alla sua immagine e ha un'ansia di controllo su tutti". E nonostante il continuo richiamo alla sua 'autenticità' e il fatto che l'intervista fosse "misurata, attenta e controllata", l'influencer è riuscita nel suo intento: "La strategia che sta adottando in questo periodo è vincente". A fare una dettagliata analisi per l'Adnkronos è Maria Angela Polesana, la docente di Sociologia dei media all'università Iulm di Milano, che dell'imprenditrice digitale numero uno d'Italia ha fatto una materia di studio. La professoressa a dicembre aveva stroncato il video di scuse pubblicato ...