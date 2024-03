(Di martedì 5 marzo 2024) Primadi Pietra del, poi ex sito oggetto di un, e in futuro prossimo unopensato per le necessità e lafrazione disua. Oggetto di questo progetto è la exdiLa, di fronte al PalazzoCultura. Prima di tutto diverrà un’area di sosta. Successivamente, c’è al vaglio del Comune una ulteriore ipotesi, cioè ladi quel luogo per rivalutare la morfologia del sito, cioè le enormi pareti ancora visibili didove nei decenni è stata estratta Pietra del

"Recupero ambientale e valorizzazione: la trasformazione della ex cava di Cardoso La Penna in uno spazio pubblico per la comunità": La ex cava di Cardoso La Penna diventerà uno spazio pubblico per la comunità, con progetti di valorizzazione e Recupero ambientale in corso.lanazione

MUD 2024: pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale: In Gazzetta Ufficiale il DPCM di approvazione del MUD 2024. Tutti gli allegati sono disponibili sul sito del MASE ...lavoripubblici

Ambiente, nuovi materiali per batterie con silicio recuperato da pannelli fotovoltaici: grazie a tecnologie di Recupero a basso impatto ambientale, offrendo una modalità sostenibile di approvvigionamento di questo prezioso materiale”, sottolinea Maria Lucia Protopapa del Laboratorio ...teleborsa

L’ex villaggio Valtur che rischia di ingolosire l’economia criminale: Una perla della costa calabrese, nota anche come “Gioia del Tirreno”, dal grande interesse architettonico e paesaggistico, ma anche un polo di ecoturismo e sviluppo sostenibile non solo per il suo ste ...vita

Recupero rifiuti elettrici ed elettronici, Bergamo è 4ª in Lombardia: La provincia di Bergamo è quarta classificata con 3.481 tonnellate di RAEE raccolti, di cui 1.857 tonnellate di ferro, 76 tonnellate di alluminio, 81 tonnellate di rame e 471 tonnellate di plastica ...bergamonews