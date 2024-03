Rebel Moon | la director' s cut di sei ore in due parti arriverà su Netflix lo stesso giorno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024) In attesa del sequel in arrivo ad aprile, Zack Snyder svela i piani per le sue versioni dei film. Il regista diZack Snyder ha annunciato che le versioni's cut del primo film e del relativo sequel in arrivo ad aprile verranno pubblicate direttamente suprobabilmente nello. In una recente intervista, Snyder ha chiarito di non avere ancora in mente una data precisa di uscita ma dureranno circa un'ora in più di Parte 1 e Parte 2:"Probabilmente usciranno lo. Non abbiamo ancora una data ma penso che sarà in estate". DueZack Snyder ha chiarito alcuni dettagli delle's cut:"Ciascuna di loro è più lunga di circa un'ora rispetto alle …