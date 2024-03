Reati cyber | il gioco si fa duro | ma i giocatori sono pronti? parte prima

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 5 marzo 2024) Qualche giorno si discuteva con alcuni giuristi sul disegno di legge in materia di rafforzamento dellasicurezza nazionale e diinformatici. In particolare la chiacchierata verteva sul proposto aumento delle pene per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico (articolo 615 ter del codice penale) in presenza di aggravanti che da uno a cinque anni diventerebbero da due a dieci anni. Ancora più nello specifico si discettava anche sulla nuova aggravante della condotta di chi “…sottrae, anche mediante riproduzione o trasmissione, … , i dati, le informazioni…”. Ascoltando, miricordato di un corso sui crimini informatici che tenevo tra il 2004 e il 2005 in cui citavo alcune sentenze per dare un’idea di quanto fosse ondivaga l’interpretazione del reato. Per rendere più agevole la lettura ecco cosa punisce il testo ...