Real Sociedad-Psg | Mbappé buca la rete con un tiro | VIDEO

Mbappé, eurogol e rete sfondata con la Real Sociedad! I numeri sono | OneFootball: Grazie a questo gol Mbappé supera nella classifica marcatori all-time due leggende della competizione come Momo Salah e Didier Drogba, fermi a 44. E pensare che la presenza di Mbappé da titolare in pa ...onefootball

Martedì 5 marzo in prima serata su Canale5 Bay. Monaco – Lazio: Non mancheranno immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma “Real Sociedad-PSG”. Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, altri due ottavi in ...mondotv24

Champions League: all’intervallo Lazio sotto 2 a 0 contro il Bayern. 1 a 0 Psg in casa della Real Sociedad: Si sono appena conclusi i primi tempi delle prime due gare degli ottavi di finale di ritorno di Champions League. All’Allianz Arena la Lazio è sotto 2 a 0 contro il Bayern Monaco: Immobile spreca una ...ilovepalermocalcio