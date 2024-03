Real Sociedad | incidenti tra ultras e polizia all’arrivo del pullman con la squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024) Non è cominciata nel migliore dei modi la sfida di Champions trae Psg. Glispagnoli,delcon la, hanno iniziato a lanciare bengala verso la, provocandoa San Sebastian. Le immagini dall’account X di Marca. Incidentes entre aficionados de lay la policía en San Sebastián previos al partido de Champions#UCL pic.twitter.com/IfC32fmmAc — MARCA (@marca) March 5, 2024-Psg, labasca sequestra mazze e coltelli agliScendono in campo questa sera per gli ottavi di finale di Cahmpions League, lae il ...