Re Carlo | la voce choc sul funerale | “Chi lo rimpiazza”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 5 marzo 2024) – Da quando si è diffusa la notizia della malattia diIII si sono susseguite innumerevoli indiscrezioni sul suo stato di salute. L’annuncio “sibillino” di Buckingham Palace ha scatenato gli esperti di gossip, ma anche persone comuni. È delle scorse ore uno sconcertante rumor rilanciato sui social che recita così: “d’Inghilterra ha il cancro al pancreas, gli hanno dato sei mesi di vita”. Peccato che in merito non sia stata spesa nessuna nota da Palazzo, tantomeno una conferma o smentita. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:III ha il cancro: Camilla rompe il silenzio, ecco come sta davvero il re Leggi anche: Rericoverato in ospedale: cosa sta succedendo La notizia bomba del presunto cancro al pancreas che avrebbe colpito Reè rimbalzata a ...