Re Carlo in cura | Camilla a riposo | Kate convalescente | chi guida la royal family?

(Di martedì 5 marzo 2024) Il sovrano sta seguendo la terapia anti-cancro, sua moglie si è presa una vacanza dai tanti impegni istituzionali, la principessa del Galles sta ancora recuperando dall’operazione all’addome e il marito William si fa in quattro per starle vicino ma al tempo stesso rappresentare la Corona. Che mai come in questo periodo sta faticando a «farsi vedere»

Da quando Re Carlo III ha scoperto di avere un cancro durante una visita in ospedale per l’ingrossamento della prostata, tanta è l’apprensione per le sue ... (open.online)

Anche il calcio locale piange Bortolo Mutta: mister e “pres” dei ragazzi del pallone: per amore di quanto in prima persona insieme ad altri collaboratori aveva creato e curato per decenni. Sempre da volontario, regalando il proprio tempo e tante energie, e sempre con la stesa passione.ecovicentino

Manager lascia il lavoro per fare il papà a tempo pieno: «Così mia moglie può realizzarsi nel suo lavoro»: Ha lasciato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno a suo figlio. Una scelta in Italia davvero poco usuale, se fatta da un uomo. Ed è proprio questa la decisione che ha preso per sé e ...leggo

Il carteggio tra Ragghianti e La Malfa ottiene il premio a Firenze: Il libro "Carteggio Carlo Ludovico Ragghianti - Ugo La Malfa" vince il Premio Firenze Ada Cullino Marcori 2024 per il suo contributo alla storia italiana. Il volume ripercorre la storia del Novecento ...lanazione