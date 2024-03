Raw 04 03 2024 Un titolo ricercato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 5 marzo 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Frost Bank Center di San Antonio, Texas. Lo show inizia con Cody Rhodes che raggiunge il ring. Parla di come affronterà Roman Reigns, ma prima di ciò il problema si chiama The Rock. L’ha nominato fin troppe volte la scorsa settimana, aveva già parlato con lui dato che voleva convincerlo del fatto che il pubblico voleva vedere The Rock contro Roman Reigns ma a quanto pare i fan vogliono vedere altro. Rock è passato da chiamare i fan piagnucolosi a lanciare una sfida coinvolgendo anche Seth Rollins. Seth raggiunge il ring dicendo che è già impegnato con Drew McIntyre a WrestleMania, poi aggiunge che sia lui che Roman sono in WWE da più di dieci anni e entrambi volevano raggiungere il potere. Ma lui, a rispetto di Roman, ora non è interessato a nulla di ciò così come non gli piacciono le parole di The Rock. ...