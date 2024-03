Raspadori uomo della provvidenza | con Calzona ritrova spazio

REPUBBLICA - Jack Raspadori, da escluso con Walter Mazzarri a uomo della provvidenza: La Repubblica si è soffermata sul percorso di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, in questa stagione: "Da possibile caso a uomo della provvidenza: lo strano caso di Jack Raspadori. L’esempio lam ...napolimagazine

La vita nuova di Raspadori da dimenticato a salva-Napoli: Presente con Garcia, poi Mazzarri lo aveva messo ai margini della squadra, preferendogli Simeone: lo ha recuperato Calzona, fino ai 25 minuti ...napoli.repubblica

Le aperture inglesi - L'Arsenal ne fa 6 allo Sheffield. Guardiola si gode super Foden: I londinesi restano al terzo posto in classifica. Spazio poi al City e in particolare all'uomo del momento, ovvero Phil Foden, incoronato da Pep Guardiola (e non solo) dopo la doppietta nel derby di ...tuttomercatoweb