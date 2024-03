Rappresentative provinciali Stage per gli Allievi e i Giovanissimi

(Di martedì 5 marzo 2024)per le. Per glioggi alle 14,30 a Paganico. Convocati: Galatolo, Porta e Galdi (Invictasauro), Pimpinelli, Cascioli, Artino e Ferrario (Follonica Gavorrano), Mussio, Fiore, Lorenzini, Niccolini, Margiacchi, Bernardone e Camerini (Grosseto), Scivola, Ciccioni e Itri (A. Maremma), Manini e Rosu (Manciano), Vergari, Ricchi e Canuti (Nuova), Poscia, Bagni e Crociani (Pitigliano), Kryezi, Sartoni, Galasso e Semplici (Roselle) Radi (Paganico). Giovedì alle 14.30 in via Australia: Mattioli, Morlungo, Kryeziu e Tamburelli (Invictasauro), Mosca, Rossetti, Ranieri, Fiorini, Gemignani, Del Rio, Zeno e Cacciaguerra (Follonica Gavorrano), Minucci, Rossi e Sargentoni (G. Amiata), Checconi, Tosi, Innocenti, Stefanelli e Bicocchi (Manciano), ...

La Maddalena: addio a Giuseppe Deligia, ex sindaco ed ex assessore provinciale: Amico personale del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, Deligia è stato assessore alla Comunità Montana ed ella USL di Olbia nonché consigliere e assessore della Provincia di Sassari.unionesarda

Presentata la Rappresentativa “Clericus Arretium”: Arezzo, 2 marzo 2024 – Si è svolta ieri presso la Sala di Giustizia del Palazzo Vescovile di Arezzo la presentazione della prima rappresentativa di calcio a 5 denominata “Clericus Arretium,” del ...lanazione

Tennis, Coppa delle Province: per Ravenna tre vittorie su tre: Giocata anche la terza ed ultima giornata della prima fase della Coppa delle Province, la competizione a squadre indoor riservata alle Rappresentative provinciali (maschile e femminile) per i nati ...corriereromagna

Verticale storica Tasca d’Almerita organizzata da Fisar Trapani: Fisar Trapani replica con un altro grande evento in provincia di Trapani, grazie a Tasca d’Almerita che diventa protagonista di una verticale storica di 6 annate emozionanti di due delle etichette più ...mondopalermo

Per l’8 marzo donne in campo con Mamanet, il progetto della Cpo provinciale che ha coinvolto 17 comuni e 18 squadre tutte al femminile: LECCE – Più di 100 donne, riunite in 18 squadre Rappresentative di 17 Comuni del Salento ... Promossa in occasione dell’8 marzo dalla Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce, in ...corrieresalentino