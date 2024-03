Rabbia Gilardino per il rigore che non c’è in Inter-Genoa | “Perché l’arbitro non ascolta il Var?”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024)non sbotta né attacca il direttore di gara in diretta tv. Però quell'immagine gli ronza in testa, gli lascia un groppo in gola e la convinzione di essere stato defraudato. "Deve esserci comunicazione con il Var e grande disponibilità nell'rlo"