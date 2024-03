Quirinale | Mattarella | ' il presidente non firma le leggi | le promulga'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Vorrei cogliere l'occasione" per "far notare che frequentemente ildella Repubblica viene invocato con difformi e diverse motivazioni. C'è chi gli si rivolge chiedendo con veemenza: 'ildella Repubblica non firmi questa legge perché non può condividerla, perché gravemente sbagliata', oppure: 'ilRepubblica hato quella legge e quindi l‘ha condivisa, l'ha approvata, l'ha fatta propria'. Ildella Repubblica nonle, nelazione, che è una cosa ben diversa". Lo ha sottolineato il capo dello Stato, Sergio, parlando ai vertici della Casagit. "È quell'atto indispensabile per la pubblicazione ed entrata in vigore ...