Questi buoni fruttiferi hanno un rendimento folle | fino al 6%! Ecco l’occasione da cogliere

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 5 marzo 2024) Poste Italiane ha lanciato una nuova emissione dipostali con rendimenti che raggiungono il 6% se portati a scandenza. Scopriamo quali requisiti occorrono per metterli in portafoglio e tutti i dettagli nelle righe a seguire! Parliamo deipostali dedicati ai minori: un’occasione interessante per i genitori che desiderano costruire un futuro finanziario sicuro per i propri figli. grazie agli interessi più alti di tutta la gamma. Caratteristiche: Tasso di interesse crescente: ilvaria a seconda dell’età del minore, con un massimo del 6% per i ragazzi che possono riscuoterlo a scadenza: 18 anni. Durata: 18 anni. Zero spese: non sono previsti costi di emissione, gestione o rimborso. Fiscalità agevolata: gli interessi sono tassati al 12,50%. Risparmio ...