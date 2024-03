Avete notato che Maria De Filippi a C'è Posta per Te ha indossato più volte lo stesso look ? Ecco tutto quello che c'è da sapere su quello che sembra il suo ... (fanpage)

È l’estate del 1960 quando l’indimenticabile Ray Charles, tra i pionieri della musica soul dello scorso secolo, incide l’album dal titolo The Genius Hits the ... (quifinanza)

Serviva una vittoria importante con una rivale storica come la Juventus per riaccendere l’entusiasmo in casa Napoli . Il 2-1 rifilato ieri... (calciomercato)

Cerimoniale per 5 ore di Papa Francesco, il Comune di Venezia stanzia mezzo milione: Tanto costeranno alle casse della comunità veneziana le cinque ... tutte le azioni per garantire il regolare svolgimento delle iniziative durante la visita». Quanto venne in visita Benedetto XVI nel ...tribunatreviso.gelocal

Quanto costa il tailleur nero di Chiara Ferragni per l’intervista in tv a Che Tempo Che Fa: Per l'intervista televisiva, Chiara Ferragni ha puntato tutto su un look semplice e intramontabile, qualcosa capace di comunicare potere, sicurezza, affidabilità. Ha scelto il black and white, con ...fanpage