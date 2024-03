Quanti rigori mancano all’Inter per battere il record storico del Milan in Serie A

(Di martedì 5 marzo 2024) L'Inter potrebbe superare ildidelinA: nel 2021 i rossoneri hanno stabilito un nuovo primato e non sarà facile scalzarli dal gradino più alto del podio.

Inter-Genoa, Bassetti è una furia: "Il rigore su Barella è scandaloso": Il commento del noto infettivologo, tifoso rossoblù, dopo il match giocato al Meazza e vinto dalla squadra di Inzaghi ...corrieredellosport

Genoa coraggioso e Inter aiutata. Fra rigori fasulli ed errori, ecco la rabbia di Gilardino nel San Siro dei veleni: Il Grifone spaventa la capolista. Non c’è il tiro dal dischetto che provoca il due a zero, per protesta il presidente Zangrillo abbandona lo ...genova.repubblica

Schwoch: "Rigore Osimhen, impossibile non pararlo. Tre errori su 7 sono troppi": Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha commentato quanto è accaduto nel corso della sfida degli ... Non si possono però concedere tante occasioni da rete agli avversari". Sul rigore sbagliato da ...areanapoli