Quando vi erano otto sale cinematografiche e il bowling come punto di ritrovo per i giovani

(Di martedì 5 marzo 2024) I ragazzi della 2ªD della Scuola Secondaria di primo grado “B. Bellotti”, curiosi di saperesia cambiata, nel corso dei decenni, la città di Busto Arsizio, hanno chiesto ai propri genitori di mettere a confronto la Busto di oggi con quella di ieri. L’interesse dei ragazzi riguarda soprattutto i luoghi di, di aggregazione e di socializzazione. Un papà racconta che una volta, i, nel fine settimana, passeggiavano per via Milano e si trovavano nei bar del centro. In città si contavanocinema, une “Il Cortiletto”, una delle prime paninoteche molto amate dai ragazzi. Le nuove generazioni, invece, non vivono più il centrounicodi aggregazione, non sono più di moda le “vasche in centro”, ma tendono a frammentarsi nei nuovi ...